10:32 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Кливленд" может подписать контракт с любителем марихуаны

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Представители "Кливленда" ведут переговоры по контракту с центровым Ларри Сандерсом, сообщает ESPN. Игрок является свободным агентом, после того как в декабре 2014 года его контракт выкупил "Милуоки".

28-летний баскетболист был дисквалифицирован на два года за употребление марихуаны. Сам спортсмен заявлял, что уже утратил страсть к игре. Сандерс выступал за "Бакс" с 2010 года. В свой последний в НБА сезон-14/15 он провел 27 матчей, в которых в среднем набирал по 7,3 очка и делал по 6,1 подбора за игру.

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Материалы REN-TV

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