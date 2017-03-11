"Кливленд" может подписать контракт с любителем марихуаны

Представители "Кливленда" ведут переговоры по контракту с центровым Ларри Сандерсом, сообщает ESPN. Игрок является свободным агентом, после того как в декабре 2014 года его контракт выкупил "Милуоки".

28-летний баскетболист был дисквалифицирован на два года за употребление марихуаны. Сам спортсмен заявлял, что уже утратил страсть к игре. Сандерс выступал за "Бакс" с 2010 года. В свой последний в НБА сезон-14/15 он провел 27 матчей, в которых в среднем набирал по 7,3 очка и делал по 6,1 подбора за игру.