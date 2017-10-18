"Кливленд" Леброна победил "Бостон" Ирвинга, Хэйворд сломал ногу и не доиграл матч

"Кливленд" одержал победу над "Бостоном" со счетом 102:99 в стартовом матче регулярного чемпионата НБА. Напомним, что в этой встрече за "Селтикс" дебютировал Кайри Ирвинг, ранее игравший за "Кавальерс".

В составе "Бостона" в начале встречи перелом ноги получил еще один новичок – форвард Гордон Хэйворд. Он неудачно приземлился на ногу, заработав открытый перелом лодыжки.

Хэйворд сломал ногу в первом же матче за "Бостон"

В составе "Бостона" дабл-дабл на счету Ирвинга (22 очка и 10 передач) и Джейсона Тэйтума (14 очков и 10 подборов), 25 очков набрал Джейлен Браун. У "Кливленда" 29 очков, 16 подборов и 9 передач сделал Леброн Джеймс, чье участие в этой встрече было под вопросом. 15 очков в 11 подборов записал на свой счет Кевин Лав.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Бостон" – 102:99 (29:19, 25:19, 18:33, 30:28)

К: Джеймс (29 очков + 16 подборов + 9 передач), Лав (15 + 11 подборов), Роуз (14)

Б: Браун (25), Ирвинг (22 + 10 передач), Тэйтум (14 + 10 подборов)