"Кливленд" крупно победил "Нью-Йорк", Ирвинг набрал 28 очков

"Кливленд" нанес крупное поражение "Нью-Йорку" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 126:94. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Никс" Кайри Ирвинг, набравший 28 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Кливленд" – 94:126 (26:36, 22:27, 17:29, 29:34)

Н: Дженнингс (16), Ли (15), Порзингис (12).

К: Ирвинг (28), Джеймс (25), Лав (21).

"Милуоки" – "Портленд" – 115:107 (28:28, 23:30, 34:18, 30:31)

М: Паркер (27), Деллаведова (17), Адетокумбо (15 + 12 подборов + 11 передач).

П: Лиллард (30), Макколлум (23), Крэбб (14).