"Кливленд" крупно переиграл "Майами", у Лава – 28 очков и 15 подборов

"Кливленд" нанес крупное поражение "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 114:84. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Кевин Лав, набравший 28 очков и сделавший 15 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Майами" – 114:84 (31:27, 26:19, 30:23, 27:15)

К: Лав (28 + 15 подборов), Джеймс (27), Ирвинг (23).

М: Уильямс (17), Драгич (15), Джонсон (12).

"Бостон" – "Торонто" – 94:101 (28:25, 22:17, 18:33, 26:26)

Б: Хорфорд (19), Брэдли (19), Смарт (12).

Т: Лоури (34), Дерозан (24), Пауэлл (20).