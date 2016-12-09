"Кливленд" ищет запасного разыгрывающего

"Кливленд" намерен усилиться разыгрывающим в ближайшее время. "Кавальерс" нуждаются в запасном игроке, который будет подменять Кайри Ирвинга, и в ближайшие несколько недель могут совершить с этой целью обмен. В последнее время эту роль исполнял Иман Шамперт, но главный тренер "Всадников" Тайрон Лю дал понять, что состав нуждается в укреплении.

– Когда у нас наконец появится запасной разыгрывающий, мы сможем окончательно разобраться с ротацией, – цитирует Cleveland.com Лю. – Нам не придется менять ее каждый вечер, что должно благоприятно сказаться на игре команды.

Напомним, что летом "Кливленд" покинул Мэттью Деллаведова, перебравшийся в "Милуоки" на правах свободного агента – "Кавс" не стал повторять 40-миллионное предложение "Бакс", чтобы избежать крупного налога на роскошь. А другой запасной разыгрывающий Мо Уильямс объявил о завершении карьеры в первый же день тренировочного лагеря перед новым сезоном.