"Кливленд" хочет сохранить Лава в случае ухода Леброна Джеймса

Руководство "Кливленда" заинтересовано в продлении контракта с форвардом Кевином Лавом, сообщает ESPN. Отмечается, что возможный уход из клуба звезды Леброна Джеймса никак не скажется на сохранении Лава на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что "Кавальерс" хотят обменять Лава и 8-й пик драфта на звездного игрока. В прошлом сезоне 29-летний баскетболист провел 59 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 17,6 очка за игру, делая по 9,2 подбора и 1,7 передач. В плей-офф он сыграл в 21 матче – 14,9 очка, 10,2 подбора и 1,6 передач.