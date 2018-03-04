"Кливленд" дома проиграл "Денверу"

"Кливленд" на своем паркете проиграл "Денверу" в матче регулярного чемпионата НБА (117:126). Это второе подряд поражение "Кавальерс", в составе которого трипл-даблом отметился Леброн Джеймс.

В другой встрече "Орландо" дома переиграл "Мемфис" (107:100), а "Майами" одолел "Детройт" (105:96).

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Мемфис" - 107:100 (31:27, 21:25, 25:27, 30:21)

О: Фурнье (19), Вучевич (19), Хезонья (16)

М: Маклемор (20), Мартин (19 + 11 подборов), Чалмерс (15)

"Кливленд" - "Денвер" - 117:126 (31:37, 31,36, 35:30, 20:23)

К: Джеймс (25 + 10 подборов + 15 передач), Смит (19), Хилл (17)

Д: Харрис (32), Бартон (23), Мюррей (16)

"Майами" - "Детройт" - 105:96 (27:28, 32:18, 15:24, 31:26)

М: Олиник (17), Ричардсон (17), Джонсон (14)

Д: Гриффин (31), Драммонд (22 + 18 подборов), Буллок (11)