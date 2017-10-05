"Кливленд" без Леброна проиграл "Атланте"

"Кливленд" проиграл "Атланте" (93:109) в предсезонном матче. Отметим, что в составе "Кавальерс" на паркете отсутствовал лидер команды Леброн Джеймс.

В другой встрече "Шарлотт" обыграл "Детройт" со счетом 108:106. В составе "Хорнетс" Дуайт Ховард оформил дабл-дабл, набрав 12 очков и сделав 11 подборов. Лидер "Детройта" Андре Драммонд набрал 16 очков и сделал 15 подборов.

НБА

Предсезонные матчи

"Кливленд" – "Атланта" – 93:109 (28:20, 22:27, 19:28, 24:34)

"Филадельфия" – "Мемфис" – 89:110 (25:31, 30:25, 17:30, 17:24)

"Детройт" – "Шарлотт" – 106:108 (34:26, 31:21, 16:33, 25:28)