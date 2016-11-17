"Кливленд" без Джеймса проиграл "Индиане"

"Индиана" нанесла поражение "Кливленду" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 103:93. Самым результативным игроком встречи стал форвард проигравшей команды Кевин Лав, набравший 27 очков и сделавший 16 подборов. Лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс участия во встрече не принимал по решению тренерского штаба.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Кливленд" – 103:93 (30:19, 20:26, 30:23, 23:25)

И: Джордж (21 + 11 подборов), Тиг (20), Янг (16).

К: Лав (27 + 16 подборов), Ирвинг (24), Фельдер (9).