"Клипперс" выиграл у "Нью-Орлеана"

"Клипперс" на своем паркете одолел "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА. Таким образом, команда из Лос-Анджелеса прервала серию из двух поражений. "Пеликанс" же проиграл в пятой встрече кряду.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Клипперс" Джамал Кроуфорд, записавший на свой счет 22 очка, 2 передачи и 1 перехват.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" - "Нью-Орлеан" - 133:105 (35:31, 26:24, 37:25, 35:25)

К: Кроуфорд (22), Пол (20), Джордан (19).

Н: Фрэйзер (20), Диалло (19), Джонс (18).