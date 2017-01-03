"Клипперс" уступил "Финиксу", "Голден Стэйт" обыграл "Денвер"

В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс" на выезде обыграл "Клипперс" со счетом 98:109. В другом поединке "Голден Стэйт" взял верх над "Денвером" – 127:119.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Финикс" – 109:98 (27:26, 37:32, 25:18, 20:22)

К: Редик (22), Кроуфорд (18), Фелтон (16), Мба-а-Муте (13), Басс (10).

Ф: Уоррен (24), Бледсоу (22), Букер (13), Чендлер (12), Лень (10).

"Голден Стэйт" – "Денвер" – 127:119 (35:33, 33:31, 26:21, 33:34)

ГС: Томпсон (25), Карри (22), Дюрант (21), Грин (15), Кларк (12), Пачулия (11).

Д: Чендлер (21), Йокич (21), Галлинари (19), Нуркич (15), Бартон (14), Харрис (11).