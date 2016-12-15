"Клипперс", "Торонто" и "Майами" добились побед

"Клипперс" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победили "Орландо" - 113:108. В других встречах "Торонто" на выезде обыграл "Филадельфию", а "Майами" дома нанес поражение "Индиане" (95:89).

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Клипперс" - 108:113 (25:30, 26:30, 36:27, 21:26)

О: Гордон (33), Фурнье (24), Грин (19).

К: Риверс (25), Гриффин (23), Джордан (22+12 подборов), Пол (16+10 передач).

"Филадельфия" - "Торонто" - 114:123 (25:22, 29:38, 20:32, 40:31)

Ф: Ковингтон (26+12 подборов), Окафор (17), Хендерсон (16), Родригес (16).

Т: Дерозан (31), Лоури (20), Валанчюнас (17+10 подборов).

"Майами" - "Индиана" - 95:89 (20:21, 33:31, 25:27, 17:10)

М: Уайтсайд (26+22 подбора), Джонсон (15).

И: Джордж (22), Майлз (15).