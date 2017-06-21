"Клипперс" рассматривают варианты обмена Деандре Джордана

"Клипперс" могут обменять центрового Деандре Джордана, сообщает ESPN. Клуб уже вел переговоры с "Финиксом", который взамен может отдать центрового Тайсона Чендлера и четвертый выбор драфта-2017.

Контракт 28-летнего Джордана с командой рассчитан еще на два года, за которые он должен получить 46 миллионов долларов. На последний сезон распространяется опция игрока. Отмечается, что вероятность обмена баскетболиста возрастет в том случае, если форвард Блэйк Гриффин покинет клуб на правах свободного агента.

В минувшем регулярном чемпионате НБА Джордан принял участие в 81 матче, набирая в среднем 12,7 очка, делая 13,8 подбора и 1,7 блок-шота за 31,7 минуты игрового времени.