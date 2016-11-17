09:38 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Клипперс" проиграл второй матч в сезоне

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"Клипперс" уступил "Мемфису" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. Для лос-анджелесского клуба это второе поражение в 12 играх сезона. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Гризлис" Майк Конли, набравший 30 очков.

В другой встрече "Сан-Антонио" одоолел "Сакраменто" - 110:105.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" - "Сан-Антонио" - 105:110 (22:27, 24:30, 25:27, 34:26)

Сак: Казинс (26 + 17 подборов), Барнс (15), Маклемор (14), Гэй (11), Коули-Стайн (11), Коллисон (10).

Сан: П. Газоль (24), Олдридж (21), Ленард (20), Паркер (14).

"Клипперс" - "Мемфис" - 107:111 (28:26, 18:35, 30:22, 31:28)

К: Редик (29), Гриффин (25), Кроуфорд (15), Д. Джордан (8 + 14 подборов).

М: Конли (30), М. Газоль (26), Рэндольф (18), Картер (12), Эннис (10), Д. Грин (4 + 10 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spadin

Удивительная игра баскетбол-Марк Газоль за 8 предыдущих сезонов забил 12 трешек-в этом же сезоне принял участие в 10 играх и забил уже 16 3-х.Какой потенциал скрывается в человеке-нужно просто приложить усилия и разглядеть способности.А сегодня его трешка в концовке принесла победу-с такой реализацией может и на процент Карри позариться.

09:57

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Материалы других СМИ