"Клипперс" проиграл второй матч в сезоне

"Клипперс" уступил "Мемфису" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА. Для лос-анджелесского клуба это второе поражение в 12 играх сезона. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Гризлис" Майк Конли, набравший 30 очков.
В другой встрече "Сан-Антонио" одоолел "Сакраменто" - 110:105.
НБА
Регулярный сезон
"Сакраменто" - "Сан-Антонио" - 105:110 (22:27, 24:30, 25:27, 34:26)
Сак: Казинс (26 + 17 подборов), Барнс (15), Маклемор (14), Гэй (11), Коули-Стайн (11), Коллисон (10).
Сан: П. Газоль (24), Олдридж (21), Ленард (20), Паркер (14).
"Клипперс" - "Мемфис" - 107:111 (28:26, 18:35, 30:22, 31:28)
К: Редик (29), Гриффин (25), Кроуфорд (15), Д. Джордан (8 + 14 подборов).
М: Конли (30), М. Газоль (26), Рэндольф (18), Картер (12), Эннис (10), Д. Грин (4 + 10 подборов).
spadin
Удивительная игра баскетбол-Марк Газоль за 8 предыдущих сезонов забил 12 трешек-в этом же сезоне принял участие в 10 играх и забил уже 16 3-х.Какой потенциал скрывается в человеке-нужно просто приложить усилия и разглядеть способности.А сегодня его трешка в концовке принесла победу-с такой реализацией может и на процент Карри позариться.
09:57