09:31 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Клипперс" проиграл "Сакраменто", несмотря на 38 очков Казинса

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"Клипперс" победил "Сакраменто" в матче регулярного сезона НБА - 121:115. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Кингз" Дамаркус Казинс, на счету которого 38 очков и 13 подборов.

НБА 

Регулярный сезон

"Сакраменто" - "Клипперс" - 115:121 (24:40, 30:33, 31:31, 30:17)

С: Казинс (38 + 13 подборов), Лоусон (18), Коллисон (16), Барнс (15).

К: Гриффин (29), Редик (26), Д. Джордан (16 + 12 подборов), Риверс (12), К. Пол (11).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ak-09

Когда я пищу,что журналисты СЭ редкостные ...мне выносят предупреждения,но я же прав! Клипперс выиграл у Сакраменто.

10:36

Angeldust

"Клипперс" проиграл "Сакраменто" VS "Клипперс" победил "Сакраменто". Вы Еременко взяли на работу?

10:27

zizitop

Тогда уж не ПРОИГРАЛ а ПЕРЕИГРАЛ.....

09:46

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