"Клипперс" прервали пятиматчевую беспроигрышную серию "Детройта"

В матче регулярного чемпионата НБА "Клипперс" на выезде победили "Детройт" – 108:95. В середине третьей четверти "Пистонз" был впереди "+8", но баскетболистам из Лос-Анджелеса удалось перехватить инициативу и одержать третью победу подряд. "Детройт" же прервал свою пятиматчевую беспроигрышную серию.

НБА

Регулярный сезон

"Детройт" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 95:108 (30:31, 26:21, 24:25, 15:31)

Д: Гриффин (19 + 8 подборов + 6 передач), Баллок (19), Смит (15).

Л: Галлинари (16), Риверс (16), Харрис (12 + 8 подборов).

