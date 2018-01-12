"Клипперс" победили "Сакраменто", Уильямс набрал 30 очков

"Клипперс" одержали победу над "Сакраменто" со счетом 121:115 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком команды из Лос-Анджелеса стал Лу Уильямс, набравший 30 очков. Во вчерашней встрече против "Голден Стэйт" (125:106) он записал на свой счет 50 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов оформил Блэйк Гриффин.

У "Кингз" 22 очка набрал Богдан Богданович, на счету Косты Куфоса 14 очков и 14 подборов.

Отметим, что эта победа стала для "Клипперс" третьей подряд. "Сакраменто" потерпело третье поражение кряду.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" (США) – "Клипперс" – 115:121 (21:29, 39:43, 29:28, 26:21)

С: Богданович (22), Хилл (21), Рэндольф (16), Куфос (14+14 подборов).

К: Уильямс (30), Харрелл (25), Гриффин (18+12 подборов).