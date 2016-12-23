09:30 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Клипперс" победил "Сан-Антонио", несмотря на 27 очков Леонарда

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В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио" на выезде уступил "Клипперс" – 101:106. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 27 очков. Калифорнийцы прервали победную серию "Спэрс", насчитывавшую пять игр. Отметим, что это уже второе поражение техасцев от "Клипперс" в нынешнем сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Сан-Антонио" – 106:101 (27:22, 30:23, 24:28, 25:28)

К: Пол (19 + 7 подборов + 6 передач), Спейтс (14 + 7 подборов), Фелтон (13), Редик (11), Джордан (11 + 9 подборов), Кроуфорд (11).

С: К. Леонард (27 + 9 подборов), П. Газоль (21 + 9 подборов), Олдридж (10), Дэн. Грин (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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