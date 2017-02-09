07:23 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Клипперс" победил "Нью-Йорк", Гриффин набрал 32 очка

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"Клипперс" переиграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:115. Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Блэйк Гриффин, набравший 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Клипперс" – 115:119 (36:36, 31:32, 28:20, 20:31)

Н: Энтони (28), Порзингис (27), Роуз (20).

К: Гриффин (32), Джордан (28 + 15 подборов), Кроуфорд (20).

"Мемфис" – "Финикс" – 110:91 (24:15, 22:23, 33:27, 31:26)

М: Конли (23), М. Газоль (19), Дэниэлс (14).

Ф: Букер (20), Бледсоу (16), Найт (16).

"Миннесота" – "Торонто" – 112:109 (25:33, 28:30, 30:25, 29:21)

М: Уиггинс (31), Таунс (29 + 14 подборов), Мухаммад (22).

Т: Дерозан (30), Лоури (20), Кэрролл (19).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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