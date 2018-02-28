"Клипперс" обыграл "Денвер", Теодосич набрал 11 очков

"Клипперс" на выезде обыграл "Денвер" (122:120) в матче регулярного чемпионата НБА. Для команды из Лос-Анджелеса эта победа стала второй подряд, "Наггетс" уступили во второй игре кряду.

Самым результативными игроком победителей стал Луис Уильямс, на счету которого 25 очков. Его партнер по команде, бывший игрок ЦСКА Милош Теодосич набрал 11 очков, сделав 4 подбора и 5 передач. У проигравших точнее всех был проигравших Гэри Харрис (23).

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер Наггетс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 120:122 (33:24, 25:28, 30:29, 32:41).