"Клипперс" обыграл "Чикаго", Теодосич набрал 8 очков

"Клипперс" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА - 113:103. Самыми результативными игроками встречи стали форварды команды из "Лос-Анджелеса" Данило Галлинари и Тобиас Харрис, набравшие по 24 очка. Защитник команды Милош Теодосич записал на свой счет 8 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Клипперс" - "Чикаго" - 113:103 (22:17, 35:35, 30:29, 26:22)
К: Галлинари (24), Харрис (24), Харелл (14).
Ч: Лавин (21), Зипсер (16), Лопес (15).
Andrey_RB
Теодосич в ЦСКА был не на последнем месте. Решил рисануться. А в НБА пацаны намного круче его. 8 очков - это блеск.
04:41