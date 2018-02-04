"Клипперс" обыграл "Чикаго", Теодосич набрал 8 очков

"Клипперс" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА - 113:103. Самыми результативными игроками встречи стали форварды команды из "Лос-Анджелеса" Данило Галлинари и Тобиас Харрис, набравшие по 24 очка. Защитник команды Милош Теодосич записал на свой счет 8 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" - "Чикаго" - 113:103 (22:17, 35:35, 30:29, 26:22)

К: Галлинари (24), Харрис (24), Харелл (14).

Ч: Лавин (21), Зипсер (16), Лопес (15).