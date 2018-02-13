"Клипперс" обыграл "Бруклин", Теодосич набрал 7 очков. "Орландо" уступил "Чикаго"

В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин" на своем паркете уступил "Клипперс" – 101:114. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Лу Уильямс, набравший 20 очков. Экс-разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич отметился 7 очками. Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов на паркете не появился.

В другом поединке "Чикаго" дома победил "Орландо" (105:101). 21 очком отметился первогодка "Быков" Лаури Маркканен. Самым результативным в составах обеих команд стал форвард "Мэджик" Марио Хезонья, набравший 24 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Клипперс" – 101:114 (22:34, 29:32, 16:24, 34:24)

Б: Расселл (16), Дж. Харрис (16), Крэбб (15), Данвидди (13 + 8 передач), Д. Кэрролл (12 + 10 подборов).

К: Лу Уильямс (20), О. Риверс (17), Джордан (16 + 17 подборов), Галлинари (16), Харрелл (15), Брэдли (11), Т. Харрис (10 + 8 подборов).

"Чикаго" – "Орландо" – 105:101 (30:27, 23:24, 24:20, 28:30)

Ч: Маркканен (21 + 8 подборов), Портис (19 + 7 подборов), Лавин (18 + 7 подборов), Джер. Грант (14 + 7 передач + 6 подборов), Валентайн (11).

О: Хезонья (24), Фурнье (22), Дж. Симмонс (14), Бийомбо (10), Спейтс (10).