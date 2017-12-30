"Клипперс" нанес "Лейкерс" пятое поражение подряд. Теодосич набрал 11 очков

"Лейкерс" дома проиграл "Клипперс" (121:106) в матче регулярного чемпионата НБА. Это поражение стало для команды Люка Уолтона пятым подряд. Подопечные Дока Риверса за аналогичный период одержали четыре победы.

Выступающий в составе "Клипперс" экс-защитник ЦСКА Милош Теодосич провел на паркете 33 минуты, что является лучшим показателем в команде, набрав 11 очков, сделав 5 подборов и отдав 7 передач.

Точнее всех в составе победителей был Блэйк Гриффин, набравший 24 очка. У проигравших самыми результативными игроками стал Джордан Кларксон (20)

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Клипперс" - 106:121 (22:35, 26:27, 28:29, 30:30).

"Л": Гриффин (24), Уильямс (23), Риверс (13), Джордан (12 + 16 подборов).

"К": Кларксон (20), Ингрэм (18), Рэндл (18), Нэнс-младший (16).