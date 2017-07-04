"Клипперс", "Денвер" и "Атланта" готовят обмен с участием Галлинари, Миллсэпа и Кроуфорда

По информации ESPN, "Атланта", "Денвер" и "Клипперс" готовят трехсторонний обмен, в результате которого в клуб из Лос-Анджелеса должен перейти Данило Галлинари. На данный момент итальянский форвард находится в статусе свободного агента, "Клипперс" может предложить ему контракт на 3 года и 65 миллионов долларов.

Также в сделке будет участвовать "Атланта", которая подпишет контракт с Полом Миллсэпом на три года и 90 миллионов долларов и отправит его и драфт-пик второго раунда-2018 в "Денвер". После этого "Наггетс" отдаст Галлинари в "Клипперс". Команда из "Лос-Анджелеса" обменяет Джамала Кроуфорда, Даймонда Стоуна и первый пик драфта (защищенный в топ-3) в "Атланту". Напомним, что первый пик защищен в топ-3.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд может не задержаться в "Хокс".