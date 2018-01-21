Клинт Капела: "Хьюстон" лучше, чем "Голден Стэйт"

Форвард "Хьюстона" Клинт Капела после победы над "Голден Стэйт" (116:108) в матче регулярного чемпионата НБА заявил, что команда была уверена в своих силах по ходу всей встречи. По словам баскетболиста, главной задачей было не дать сопернику вернуться в игру.

– Наша команда уверена в себе, знает, что нужно делать, чтобы обыграть "Уорриорз", – цитирует ESPN Капелу. – Они могут вернуться в игру, даже если мы будем вести в счете. Игроки "Рокитс" одержали это в своем уме. Раньше мы разваливались из-за подобных ошибок, но сегодня были готовы. Мы лучше, чем "Голден Стэйт".