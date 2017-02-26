Клэй Томпсон: "Надеюсь, "Голден Стэйт" будет выходить в плей-офф НБА до завершения моей карьеры"

Защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон рад, что его команда сумела установить новый рекорд НБА. "Уорриорз" после победы в матче регулярного чемпионата над "Бруклином" (112:95) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф.

- Это невероятное достижение, очень горжусь им, - приводит ESPN слова Томпсона. - "Голден Стэйт" впервые с 2007 года вышел в плей-офф в мой дебютный сезон, а до этого, кажется, команда боролась за титул в 1994-м. Поэтому пять выходов в плей-офф подряд - большое достижение. Надеюсь, что эта серия продлится до завершения мое карьеры.