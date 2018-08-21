Кит Лэнгфорд: "Переход Леброна в "Лейкерс" - это хорошо для НБА. В следующем сезоне команда будет претендовать на чемпионство"

Атакующий защитник Кит Лэнгфорд, известный по выступлениям за "Химки"​ и УНИКС, отметил, что переход Леброна Джеймса в "Лейкерс" - это хорошо для НБА. Также он считает, что "Голден Стэйт"​ является фаворитом нового сезона.

– Как вы оцениваете переход Леброна в "Лейкерс"?

– Я думаю, что это хорошо для НБА. В лиге возрождается великая команда с большой армией поклонников, за которую выступали такие звезды, как Мэджик Джонсон, Карим Абдул-Джаббар, Шакил О’Нилл, Джерри Уэст… С приходом Леброна "Лейкерс" вновь становится суперклубом. Не знаю, получится ли им с ходу стать конкурентами "Голден Стэйт", но думаю, что уже в сезоне-2019/20 команда будет реальным претендентом на чемпионство.

– Переход Демаркуса Казинса в "Голден Стэйт" сделал команду непобедимой?

– Сложно сказать. У Демаркуса была тяжелая травма, и как быстро он восстановится от нее и выйдет на привычный уровень – не известно. При этом "Голден Стэйт" точно не стал слабее. Это команда, где собрано много снайперов, которые наказывают соперника за любую оплошность. На мой взгляд, они вновь фавориты сезона.