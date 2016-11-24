Кевин Лав установил рекорд результативности в первой четверти

Форвард "Кливленда" Кевин Лав установил рекорд НБА по результативности в первой четверти матча. Рекордной для игрока оказалась встреча с "Портлендом" (137:125), в которой он уже в стартовой четверти набрал 34 очка. Причем это второй результат за четверть вообще в истории – 37 очков набрал защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон в третьем периоде матча 23 января 2015 года.

– Я не расслаблялся после стартовой четверти, – цитирует ESPN Лава. – Не чувствовал ничего не обычного, играл в привычном режиме. Даже не знал, что это рекорд.