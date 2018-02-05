Кевин Лав: "Сделаю все для того, чтобы вернуться на паркет как можно скорее"

Форвард "Кливленда" Кевин Лав подчеркнул, что ему будет обидно пропустить несколько месяцев из-за травмы. В начале первой четверти матча регулярного чемпионата НБА против "Детройта" (114:125) игрок сломал руку. Ожидается, что без операции восстановление Лава продлится порядка восьми недель.

– Иногда такие дерьмовые вещи происходят. Можете так и написать. Конечно, это неприятно. Дело не только в Матче всех звезд, я просто пропускаю часть сезона, и это обидно, - цитирует ESPN Лава - Я хочу все сделать правильно. Я собираюсь предпринять все необходимые шаги для того, чтобы вернуться на паркет как можно скорее.

В этом сезоне Лав провел 48 матчей в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал по 17,9 очка, делал по 9,3 подбора и 1,6 передач.