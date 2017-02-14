Кевин Лав пропустит шесть недель и не сыграет в Матче звезд

Форвард "Кливленда" Кевин Лав сегодня перенес операцию на левом колене, сообщает клубная пресс-служба. Предполагается, что на восстановление ему потребуется около шести недель. Напомним, что 28-летний баскетболист должен был выступить на Матче звезд в Новом Орлеане в эти выходные. Пока неизвестно, кто именно заменит его в составе команды "Востока".

В нынешнем сезоне Лав принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 20,0 очка, делая 11,1 подбора и 1,9 передачи. Это было его первое приглашение на Матч звезд с момента перехода в "Кливленд" в 2014 году. В сегодняшней игре с "Миннесотой" его в стартовом составе "Кавс" заменит Ченнинг Фрай.