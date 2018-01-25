Кевин Лав не будет просить у "Кливленда" обмена в другую команду

Форвард "Кливленда" Кевин Лав не собирается просить у руководства клуба обмена. Ранее СМИ сообщали о проблемах внутри команды.

– Карьера в НБА очень хрупкая. Не уверен, что у меня когда-либо еще будет шанс выиграть чемпионат, – приводит The Athletic слова Лава. – Мы стараемся решить проблему. Люди оценивают нашу команду по строгим критериям, но мы способны играть на высоком уровне.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 45 матчей в регулярном чемпионате, в среднем за встречу набирая 18,4 очка и делая 9,4 подбора.