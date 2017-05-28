09:23 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кевин Лав: "Кливленд" не аутсайдер финала, но мы используем это как мотивацию"

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Форвард "Кливленда" Кевин Лав заявил, что не считает свою команду аутсайдером финальной серии НБА против "Голден Стэйт". Баскетболист отметил, что в решающей серии его клуб будет использовать это как мотивацию. Напомним, что первый матч финала состоится 2 июня в 4.00 по московскому времени.

– Не считаю, что мы аутсайдеры финальной серии, – цитирует Basketball Insiders Лава. – Мы на одном уровне с "Уорриорз", и, думаю, соперник сказал про нас такие же слова. "Кливленд" будет использовать статус аутсайдера в свою пользу, как мотивацию.

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