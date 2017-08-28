Кевин Дюрант": "Я в шоке от того, что "Индиана" отпустила Джорджа в "Оклахому"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант очень удивлен переходом Пола Джорджа в "Оклахому". Экс-игрок "Тандер" не ожидал, что "Индиану" с легкостью расстанется со своим лидером.

- Я думаю, Пол Джордж очень хорош, - приводит CBS Sports слова Дюранта. - Многие его не уважают. Но я играл против него и ценю. Я был в шоке от того, как просто "Индиана" отпустила его. Не думаю, что "Оклахома" стала бы торговаться за игрока.

Напомним, что за 27-летнего Джорджа "Пэйсерс" получили защитника Виктора Оладипо и форварда Домантаса Сабониса.