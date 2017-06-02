Кевин Дюрант: "Я так же хорош, как и мои одноклубники"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант был скромен после первого матча финала НБА против "Кливленда" (113:91), несмотря на свою результативность. 28-летний американец стал лучшим игроком встречи, записав на свой счет 38 очков, 8 подборов, 8 результативных передач и не совершив ни одной потери.

- Я так же хорош, как и мои товарищи по команде, - цитирует ESPN Дюрант. - Стеф Карри и Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Заза Пачулия, и остальные ребята, мы просто стараемся дополнять друг друга и пытаемся упростить игру друг для друга.