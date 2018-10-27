Кевин Дюрант: "Я никогда не зарабатывал, сколько заслуживаю"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант признался, что думает о том, сколько будет зарабатывать, когда в следующем году подпишет контракт с другим клубом. Игрок станет свободным агентом. Сейчас он зарабатывает 26 миллионов долларов в год.

– Я думаю о деньгах, которые получу, – цитирует The Athletic Дюранта. – Мне никогда не удавалось получить огромного контракта, которые подписывают игроки моего уровня. Но я знаю, что заслуживаю его. Если честно, много думаю об этом.

По данным источника, сразу несколько клубов готовы предложить Дюранту летом 2019 года контракт с ежегодной зарплатой в 33 миллиона долларов.