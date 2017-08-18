Кевин Дюрант: "То, что Ирвинг хочет уйти из "Кливленда" – обычное дело для НБА"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант отметил, что то, что разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг хочет уйти из команды, обычное дело для НБА. Он также добавил, что это не будет концом света.

– То, что Ирвинг хочет уйти из "Кливленда" – обычное дело для НБА. Многие команды прошли через это, – приводит ESPN слова Дюранта. – Но они со всем разберутся.

Это не конец света. Кайри и Леброн Джеймс вместе выиграли чемпионский титул. Они любят друг друга. И если Ирвинг решил уйти, то это его дело. Уверен, что вне зависимости от того, что произойдет, это будет лучше для обоих. Но это обычная проблема в НБА. Такое случается, когда две звезды играют в одной команде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ирвинг уведомил руководство "Кавальерс" о желании покинуть клуб. Сам игрок рассматривал возможность продолжения карьеры в "Нью-Йорке", "Сан-Антонио", "Майами" или "Миннесоте".