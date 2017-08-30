Кевин Дюрант: "Теодосич отдал величайший пас, который я видел в своей жизни"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант отметил, что очень ждет дебюта разыгрывающего "Клипперс" Милоша Теодосича в НБА. Он также назвал пас Теодосича в матче Сербия - США на Олимпиаде-2016 лучшим из тех, что видел в своей жизни.

– Не могу дождаться, когда увижу игру Теодосича, – приводит Sportando слова Дюранта. – Прошлым летом он отдал лучший пас, который я видел в своей жизни. Мы все не понимали, как он это сделал. Меня словно ввели в заблуждение. Величайший пас, что я видел... от кого-либо. Величайший пас.

Напомним, что Теодосич в этом сезоне дебютирует в НБА за "Клипперс". Он выступал в ЦСКА последние шесть лет. В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем по 16,8 очка и 6,8 подбора за матч.