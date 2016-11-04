Кевин Дюрант: "Рад быть в "Голден Стэйт", и мне все равно, что носит Уэстбрук"

Нападающий "Голден Стэйт" Кевин Дюрант после матча против бывшей команды "Оклахома-Сити" (122:96) отметил, что доволен тем, что играет за "Уорриорз". Также ему все равно, что Расселл Уэстбрук приехал на игру в манишке фотографа.

– Я двигаюсь вперед, – цитирует ESPN Дюранта. – Сейчас я часть "Голден Стэйт" и рад быть в этой команде. Уэстбрук приехал на игру в манишке фотографа? Я не забочусь о том, кто и что носит. Мне все равно, в чем приехал Расселл.

Отметим, что, по версии некоторых американских СМИ, Уэстбрук пытался своим поступком задеть Дюранта, перебравшегося летом из "Оклахомы" в "Голден Стэйт", так как всем известно, что Кевин увлекается фотосъемкой.