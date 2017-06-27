Кевин Дюрант: "Поздравляю Уэстбрука, он просто разнес к чертям эту лигу"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант обратился с поздравлениями ко всем победителям индивидуальных наград по итогам завершившегося сезона. Также он отметил заслуги своего бывшего одноклубника по "Оклахома-Сити" Расселла Уэстбрука, признанного самым ценным игроком регулярного чемпионата. Напомним, что, по слухам, игроки разорвали отношения после переезда Дюранта в Окленд минувшим летом.

Отметим, что форвард использовал нестандартную площадку для своего обращения. Его текст был опубликован в официальном канале Дюранта в Youtube.

"Поздравляю всех победителей! Очень рад за Малкольма Брогдона – прекрасный год и отличное достижение. Особенно для игрока, выбранного во втором раунде драфта! Нет ничего невозможного, ребята, и я вижу, что Малкольма ждет блестящее будущее.

Как и его одноклубника Янниса. Поздравляю с наградой самому прогрессирующему игроку. Этот парень – очень особенный игрок, подобного которому мы еще никогда не видели. Гарантирую вам, что однажды он станет MVP.

На самом деле, я предсказал нынешнего MVP еще несколько лет назад, так что вы должны с уважением относиться к моему пониманию игры. Поздравляю Расселла Уэстбрука с титулом самого ценного игрока сезона. Он играл, словно был создан в компьютерной игре, целый год. Он просто вышел и порвал к чертям эту лигу. Это достойно уважения!

Поздравления Майку Д'Антони, он вернулся к работе и превратил свой клуб в претендента на титул. Поздравляю и моего друга Джеймса Хардена. На протяжении пяти лет он продолжает прогрессировать и однажды обязательно станет MVP.

Я рад и за Эрика Гордона! Он сумел перевернуть свою карьеру вдохновенной игрой в этом сезоне. То, как он бросал трехочковые, нужно было видеть.

Это был потрясающий сезон. Не принижайте этих игроков и нашу лигу, говоря, что НБА сделала шаг назад. Каждая команда в лиге помогает ей двигаться вперед. И я благодарен, что могу быть частью этого. Не могу дождаться, чтобы узнать, что нам принесет следующий сезон", – написал Дюрант.