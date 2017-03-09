Кевин Дюрант: "Понимаю, что все могло быть намного хуже"

Тренерский штаб "Голден Стэйт" доволен темпом восстановления форварда Кевина Дюранта, сообщает ESPN. Однако по-прежнему не могут назвать точную дату его возвращения на паркет. Повторное обследование Дюрант пройдет через 3 недели, он получил растяжение связки и ушиб кости колена. Спортсмен уже приступил к занятиям на стационарном велосипеде.

– Чувствую себя лучше. С момента получения травмы прошла всего одна неделя, так что я никуда не спешу, – цитирует ESPN Дюранта. – Наступает день, я стараюсь добиться какого-то прогресса. Работаю на максимуме каждый день. Понимаю, что все могло быть намного хуже.