Кевин Дюрант: "Переход в "Голден Стэйт"? Леброн проторил мне дорогу"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант заявил, что лидер "Кливленда" Леброн Джеймс проложил в лиге путь для громких переходов. Баскетболист отметил, что благодаря его действиям он смог перебраться из "Оклахомы" в "Уорриорз" в 2016 году. Леброн в 2010 году переходил из "Кливленда" в "Майами", а в 2014 году вернулся обратно.

– Пусть Леброн и не был для меня примером, он проторил мне дорогу. Время идет, и такие переходы начинают становиться нормальными, люди начинают смотреть на это как на что-то обычное, – цитирует Bleacher Report Дюранта. – Надеюсь, что и в будущем спортсмены будут принимать решения, которые будут лучше для них, а не для кого-то еще.

Это настоящая свобода. Поэтому я выражаю благодарность Леброну, Олдриджу. Они те, кто делал что-то по своей воле.