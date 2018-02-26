Кевин Дюрант: "Пачулия не хочет никого травмировать, он просто неуклюжий"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант вступился за одноклубника Зазу Пачулию, которого обвиняют в попытке нанести травму звезде "Оклахомы" Расселу Уэстбруку.

– Не думаю, что он специально хочет нанести команду-то травму, – цитирует The Athletic Дюранта. – Он, как и все большие игроки, просто неуклюжий. Я посмотрел момент, Заза зацепился ногой с Янгом, и это просто вывело его из равновесия. Не думаю, что у его была цель нанести травму Уэстбруку. Это странный эпизод, Расселу просто не повезло. Но я рад, что он не пострадал.