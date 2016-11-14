Кевин Дюрант: "Оден – самый большой провал в истории НБА? Это чушь"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант заступился за Грега Одена. Ранее бывший центровой "Портленда" и "Майами" назвал себя "самым большим провалом в истории НБА". Оден и Дюрант были выбраны на драфте-2007 под первым и вторым номерами соответственно. Дюрант с тех пор завоевал титул MVP в сезоне-2013/14 и семь раз приглашался на матчи звезд. А Оден из-за травм уже завершил карьеру.

– Чушь. Полная чушь, – цитирует ESPN Дюранта. – Чтобы тебя могли считать провалом, нужно играть и сперва показать определенный прогресс. А у него не было никаких шансов. Грег ведь не намеренно получал травмы. Поверьте, это последнее, чего он хотел.

Никто не ожидал этого, но он получил травму, ему не повезло. И все же, когда Оден играл, он был реальной силой на паркете. Защищал "краску". С ним и Ламаркусом, Брэндоном Роем и Андре Миллером у "Портленда" была хорошая команда. И он играл в ней немалую роль. Оден – не провал. Просто он очень долго не играл из-за травм, вот и все.

Да, я действительно хотел стать первым номером драфта, но в итоге все разрешилось наилучшим образом. Мне бы хотелось сыграть с Олдриджем и Роем, но я ушел под вторым номером и был рад отправиться в Сиэтл. Когда они обменяли Рэя Аллена, я подумал: "Вау. А они действительно собираются делать на меня ставку". Так что после этого я уже не думал о том, кто был первым на драфте.