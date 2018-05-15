Кевин Дюрант – о матче с "Хьюстоном": "Не уверен, что мы показали максимум"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант отметил, что в первом победном матче финальной серии Западной конференции с "Хьюстоном" (119:106) его команда не показала всех своих возможностей.

- Не уверен, что мы показали максимум возможностей. Можем играть еще лучше, - цитирует ESPN Дюранта. - Ставки высоки. Мы противостоим лучшей команде НБА в финале Западной конференции. У них преимущество площадки и MVP в составе (Джеймс Харден. – Прим. "СЭ").

Отметим, что "Уорриорз" являются действующими чемпионами НБА, кроме того, они дважды побеждали в финала плей-офф за последние три года.

Следующая игра между "Голден Стэйт" и "Хьюстоном" пройдет 17 мая.