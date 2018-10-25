Кевин Дюрант – о матче против "Вашингтона": "Замените меня, они слабаки"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант попросил тренера заменить его в середине матча регулярного чемпионата НБА против "Вашингтона" (144:122), сообщает в своем Твиттере Sportando.

– Замените меня, – приводит слова Дюранта Твиттер Sportando. – Я не хочу с ними играть, они слабаки.

"Голден Стэйт" переиграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом (144:122). Дюрант набрал за игру 30 очков, сделал 8 подборов и 8 передач.