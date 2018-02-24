Кевин Дюрант – о кандидате на MVP: "Настало время Хардена"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант считает, что самым ценным игроком этого сезона должен стать защитник "Хьюстона" Джеймс Харден. 28-летний лидер "Рокитс" в этом сезоне провел 51 матч, в среднем набирая по 31,3 очка, делая по 5,0 подбора и 9,0 передач за игру.

– Я уже давно знаю Джеймса, и с самого начала нашего знакомства я понимал, что у него большое будущее, – цитирует Clutch Points Дюранта. – Правда, я и понятия не имел, что он будет делать трипл-дабл, набирая при этом 60 очков. Джеймс стал серьезной единицей лиги, человеком, который управляет атакой своей команды, задает ей свои правила.

Он вывел игру на новый уровень, сейчас идет его время. Он часто становился вторым, но сейчас все: болельщики, журналисты, игроки – все высоко его оценивают. Настало время Хардена.