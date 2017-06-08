Кевин Дюрант: "Не собираюсь расслабляться, это еще не конец"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант после третьего матча финала НБА против "Кливленда" (118:113, 3-0) отметил, что не намерен расслабляться. 28-летний американец записал на свой счет 31 очко, 8 подборов и 4 передачи и стал автором решающего броска на последней минуте.

- Я не собираюсь расслабляться, - цитирует ESPN Дюранта. - Это еще не конец. Баскетбол - сумасшедшая игра, все может случиться. Я просто пытаюсь наслаждаться этим моментом, стараюсь не смотреть в будущее или в прошлое.