Кевин Дюрант: "На 100 процентов в следующем сезоне я буду выступать за "Голден Стэйт"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант в следующем сезоне намерен выступать в составе нынешней команды. По словам игрока, он даже не задумывается об уходе из "Уорриорз".

– Я даже не думаю об уходе, на 100 процентов намерен остаться в "Голден Стэйт" и в следующем сезоне, – приводит слова Дюранта The Score. – Деньги для меня не важны. Я много их заработал на протяжении карьеры. Мне нравится в "Уорриорз".

Дюрант перешел в "Голден-Стэйт" из "Оклахомы" в 2016 году. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом НБА в составе "Уорриорз". В нынешнем регулярном чемпионате НБА Дюрант отыграл 54 матча, в среднем набирая 26 очков и делая 6,8 подборов и 5,4 передачи за игру.