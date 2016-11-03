20:45 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кевин Дюрант: "Мне нравится игра Уэстбрука, но руку перед матчем ему не пожму"

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Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант отметил, что не планирует пожимать руку своему бывшему одноклубнику из "Оклахомы" Расселлу Уэстбруку. При этом он подчеркнул, что остается поклонником его игры, несмотря на раздутые в американских СМИ разногласия между ними.

– У меня нет к нему ненависти, – цитирует ESPN Дюранта. – Расс отличный баскетболист, мне нравится смотреть за его игрой. Всегда его поддерживал и буду поддерживать. Не хочу говорить чего-то плохого на людях. С нетерпением жду игры, мы ведь теперь конкуренты. Нет, руку пожимать не буду. Я никогда этого не делаю перед матчем. После игры – другое дело.

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