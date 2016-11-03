Кевин Дюрант: "Мне нравится игра Уэстбрука, но руку перед матчем ему не пожму"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант отметил, что не планирует пожимать руку своему бывшему одноклубнику из "Оклахомы" Расселлу Уэстбруку. При этом он подчеркнул, что остается поклонником его игры, несмотря на раздутые в американских СМИ разногласия между ними.

– У меня нет к нему ненависти, – цитирует ESPN Дюранта. – Расс отличный баскетболист, мне нравится смотреть за его игрой. Всегда его поддерживал и буду поддерживать. Не хочу говорить чего-то плохого на людях. С нетерпением жду игры, мы ведь теперь конкуренты. Нет, руку пожимать не буду. Я никогда этого не делаю перед матчем. После игры – другое дело.