Кевин Дюрант: "Критики хотели, что "Голден Стэйт" развалился"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант отметил, что он хочет сохранить чемпионский состав команды. По его словам, ему пришлось для этого пойти на финансовые уступки.

- Критики никак не успокоятся, ведь речь идет обо мне и "Голден Стэйт", - цитирует ESPN Дюранта. - Они ненавидят все, что связано с нами. Многие игроки шли на финансовые уступки клубам. Я же это сделал не для того, чтобы меня похвалили.

Я видел, как Тим Данкан и Дирк Новицки помогали своим командам, я этому научился у них. Почему им можно, а мне нельзя? Почему бы мне тоже не пойти на жертвы? Они мечтали, чтобы "Голден Стэйт" развалился из-за денег. Но я думаю по-другому.